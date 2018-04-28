Пожар оставил победителя новогоднего конкурса Дедов Морозов без дома

25 апреля в дачном кооперативе вблизи Сургута начался пожар. Выяснилось, что горел дом Лучшего Дед Мороза России , актера театра «Петрушка» Ивана Соловьева

В то день Иван отправился на работу. Через некоторое время ему по телефону позвонили и сказали о том, что его дом горит. От его дома ничего не осталось. Всё, что удалось сохранить мужчине — это паспорт и двух котов, которых он перед отъездом выпустил на улицу.

Жильё актёра называли никак иначе, как резиденцией Деда Мороза. Он не был похож на обычный дом, а напоминал больше сказочный. Иван выбирал интересные украшения двора и фасада дома, а в зимнее время весь дом был украшен различными гирляндами, которые как магнитом привлекали к себе соседских детей.

Мир не без добрых людей: на помощь Ивану пришли его друзья, коллеги по цеху и жители Сургута. Они организовали сбор денег пострадавшему.

Ивана Соловьёва характеризуют, как человека положительного, доброго, отзывчивого. Помимо актёрской деятельности, он занимается благотворительностью и по собственной инициативе посещал хоспис, чтобы пообщаться и поговорить с людьми, для которых появление Деда мороза было последней возможностью поверить в чудо.