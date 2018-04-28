Ещё
Пожар оставил победителя новогоднего конкурса Дедов Морозов без дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

Пожар оставил победителя новогоднего конкурса Дедов Морозов без дома 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
25 апреля в дачном кооперативе вблизи Сургута начался пожар. Выяснилось, что горел дом Лучшего Дед Мороза России, актера театра «Петрушка» Ивана Соловьева.
В то день Иван отправился на работу. Через некоторое время ему по телефону позвонили и сказали о том, что его дом горит. От его дома ничего не осталось. Всё, что удалось сохранить мужчине — это паспорт и двух котов, которых он перед отъездом выпустил на улицу.
Жильё актёра называли никак иначе, как резиденцией Деда Мороза. Он не был похож на обычный дом, а напоминал больше сказочный. Иван выбирал интересные украшения двора и фасада дома, а в зимнее время весь дом был украшен различными гирляндами, которые как магнитом привлекали к себе соседских детей.
Мир не без добрых людей: на помощь Ивану пришли его друзья, коллеги по цеху и жители Сургута. Они организовали сбор денег пострадавшему.
Ивана Соловьёва характеризуют, как человека положительного, доброго, отзывчивого. Помимо актёрской деятельности, он занимается благотворительностью и по собственной инициативе посещал хоспис, чтобы пообщаться и поговорить с людьми, для которых появление Деда мороза было последней возможностью поверить в чудо.
Поддержать человека, дарящего добро, можно переведя средства на карту Сбербанка: 2202 2001 8442 7944
АиФ Югра: последние новости
Распутица. Когда старый Нижневартовск перестанет утопать в грязи Какая погода будет на майские праздники в Югре? В Ханты-Мансийском округе увеличится минимальная зарплата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост588
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт75
Майские пенсии доставят по особому графику146
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»236
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО25
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение