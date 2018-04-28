Неизвестные подожгли жилой дом на севере Карелии

Очевидцы потушили огонь самостоятельно.

Вчера днем в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Калевальского района из полиции поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом доме поселка Кепа.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар в 3-х квартирном деревянном жилом доме, принадлежащего Юшкозерскому сельскому поселению, произошел еще 22 апреля. В результате пожара огнем была повреждена веранда на площади четыре квадратных метра. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, так, как с огнем самостоятельно подручными средствами справились очевидцы пожара.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.