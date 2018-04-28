Дачный дом сгорел в «Буревестнике»

Возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Вчера днем в 13 часов 11 минут по телефону «01» поступило сообщение о том, что в Прионежском районе в местечке Лососиное на территории дачного кооператива горит дачный дом. На место происшествия по тревоге выехали три пожарных расчета из Петрозаводска

Когда, преодолев значительное расстояние, брандмейстеры прибыли к месту вызова, то деревянное строение было уже в огне. На локализацию пожара брандмейстерам потребовалось порядка 15 минут, затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара строение дачного дома было значительно повреждено огнем.

На момент возникновения пожара, хозяев в доме не было. О происшествии по телефону «01» сообщили соседи, которые увидели огонь.

По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.