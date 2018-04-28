В Сибири за сутки на треть увеличилась площадь лесных пожаров

Также возбуждено еще два уголовных дела против должностных лиц Свободненского лесхоза, который находится в Амурской области. Следователи считают, что его работники нарушили технологию, когда жгли сухую траву. Пал проводился при ветреной погоде. Это стало причиной возникновения пожаров. Кроме того, сотрудники лесхоза не следили за очагами потушенных возгораний, из-за чего пожар возобновился и перекинулся на лес.