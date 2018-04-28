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В Сибири за сутки на треть увеличилась площадь лесных пожаров
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В Сибири за сутки на треть увеличилась площадь лесных пожаров 

Авторадио 1 час назад
Такие данные приводит Авиалесоохрана. Сложная обстановка в Забайкальском крае, где действует режим ЧС. Борьбу с огнем ведут также в Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Наибольшее количество очагов зафиксировано в Амурской области. Общая площадь возгораний там возросла до 150 тысяч гектаров. Режим ЧС по-прежнему не снят. Только сегодня удалось локализовать пламя в Хинганском заповеднике, который горит больше недели. В отношении его руководства уже возбудили уголовное дело. По данным следствия, для ликвидации пожара не привлекли достаточное количество сил, а также применили неверную тактику тушения.
Также возбуждено еще два уголовных дела против должностных лиц Свободненского лесхоза, который находится в Амурской области. Следователи считают, что его работники нарушили технологию, когда жгли сухую траву. Пал проводился при ветреной погоде. Это стало причиной возникновения пожаров. Кроме того, сотрудники лесхоза не следили за очагами потушенных возгораний, из-за чего пожар возобновился и перекинулся на лес.
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