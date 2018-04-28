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На Интернациональной пожарные спасли тюменца из горящего дома
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На Интернациональной пожарные спасли тюменца из горящего дома 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
Недобрым выдалось утро для жителей частного дома на Интернациональной, 13. В пятом часу утра тут загорелся чердак. Пламя перекинулась и на надворные постройки. — В 04:52 нам поступил вызов, и через пять минут первые подразделения уже прибыли на место. В тушении пожара участвовали 22 человека и восемь единиц спецтехники. В общей сложности огнём повреждена площадь в 80 квадратных метров — чердак дома и надворные постройки. Из дома эвакуирован один человек. Отбуксировали два припаркованных рядом с жильём автомобиля, — рассказал руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько. По его словам, прямо сейчас для выяснения причин и обстоятельств возникновения пожара на месте работают дознаватели. О пострадавших и погибших не сообщается. На днях на Тарманской горел ещё один, но нежилой дом. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за полчаса. Трагично закончилось 24 апреля возгорание дома в СНТ «Источник». По словам местных жителей, в результате происшествия умер 76-летний пенсионер. А вот 72-летней женщине и 43-летнему мужчине удалось спастись.
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