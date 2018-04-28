Якутские пожарные в открытом письме осудили планировавших голодовку коллег

Обеспокоенность пожарных вызвали публикации в нескольких СМИ, в которых говорится о том, что двое работников пожарной части № 10 по охране поселка Кангалассы планировали объявить голодовку по причине невысокой зарплаты и имеющихся проблем в обеспечении подразделений техникой. В публикации они также критиковали руководство Государственной противопожарной службы республики, к которой относится пожарная часть.

"Руководством противопожарной службы республики по мере обеспеченности финансовыми и материально-техническими средствами принимались меры по улучшению условий труда пожарных. Но, как видно, «радивых к службе» коллег это не устраивало, и они пошли объявлять через СМИ, что будут организовывать голодовку во время несения боевой службы", — говорится в обращении пожарных Якутии к президенту РФ, копия которого есть в распоряжении ТАСС. Они также утверждают, что объявленная голодовка двух работников пожарной части № 10 после выхода публикаций в ряде СМИ так и не состоялась. «Не было и не планировалось проведение голодовок в двух других пожарных частях, информация о которых была опубликована в СМИ как о якобы уже состоявшихся», — говорится в письме.

Якутские пожарные отмечают, что действительно, есть отдельные сложности в обеспечении обмундированием, материально-техническом обеспечении, ремонте пожарной техники. Тем не менее, считают они, сейчас условия службы гораздо лучше, чем были несколько лет назад. «А сейчас, хоть и не все гладко, во всех пожарных частях появилась новая пожарная техника, зарплата приходит вовремя, обмундирование не сравнить с прошлыми годами. Здания во многих пожарных частях новые или хорошо отремонтированные», — утверждают пожарные.

Так, с 2009 года введено в эксплуатацию почти полсотни пожарных депо, приобретены 235 единиц пожарной техники, из них более 100 единиц — только в 2015 году. В своем письме пожарные заявляют, что после выхода публикаций в СМИ на сайтах и форумах в интернете о них стали писать «разные нелепицы, лить грязь». По их словам, это мешает им выполнять боевые задачи.