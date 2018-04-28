Кемеровский пожарный написал трогательное письмо из СИЗО

Начальник пожарного звена Сергей Генин , обвиняемый в халатности при тушении пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», написал из СИЗО письмо, в котором благодарит за поддержку, а также рассказывает об отношении к нему сокамерников.

Выдержки из письма распространила пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС

«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность (…) А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть», приводит отрывок РИА «Новости»

Генин рассказал, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.

Так, он «был в шоке и в отчаянии», когда «только заехал в камеру», но в СИЗО его «поддержали морально».

«Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное», — пишет пожарный.

Он отметил, что многое переосмыслил после ареста; первое время в СИЗО было тяжелым, Генин не мог спать, но ему помогли психологи, а также поддержка администрации и соседей.

Пожарный выразил надежду на то, что вскоре будет освобожден, вернется домой и к работе.

«Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены (…) Надеюсь на скорую встречу со всеми», — говорится в письме.

Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.

В апреле Генин был арестован.

Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.