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Кемеровский пожарный написал трогательное письмо из СИЗО
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Кемеровский пожарный написал трогательное письмо из СИЗО 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Газета Кемерова
Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», написал из СИЗО письмо, в котором благодарит за поддержку, а также рассказывает об отношении к нему сокамерников.
Выдержки из письма распространила пресс-служба Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС.
«Огромное спасибо за поддержку и поддержку моей жены. Даже не знаю, как выразить вам свою благодарность (…) А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть», приводит отрывок РИА «Новости».
Генин рассказал, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись как соседи, так и руководство учреждения.
Так, он «был в шоке и в отчаянии», когда «только заехал в камеру», но в СИЗО его «поддержали морально».
«Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное», — пишет пожарный.
Он отметил, что многое переосмыслил после ареста; первое время в СИЗО было тяжелым, Генин не мог спать, но ему помогли психологи, а также поддержка администрации и соседей.
Пожарный выразил надежду на то, что вскоре будет освобожден, вернется домой и к работе.
«Да, кстати, иногда слышу, как вы на пожар едете, узнаю моторы и сирены (…) Надеюсь на скорую встречу со всеми», — говорится в письме.
Напомним, Сергею Генину было предъявлено обвинение в халатности. До этого в МЧС России заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом. Кемеровчане вступились за пожарного.
В апреле Генин был арестован.
Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.
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