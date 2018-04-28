В Приморье из-за нарушений пожарной безопасности закрыли крупный кинотеатр

По итогам проверки обеспечения пожарной безопасности во Владивостоке временно приостановили работу крупного кинотеатра New Wave Cinema

«В отдел судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам поступил исполнительный лист о запрете ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» осуществлять в кинотеатре New Wave Cinema деятельность, связанную с пребыванием в нем людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Суд обязал кинотеатр устранить выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности и приостановить свою деятельность на время проведения этих работ.

В момент прибытия исполнителей суда в кинотеатр в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение.

За неисполнение решения суда директора двух компаний ждет уголовная ответственность.

По данным приставов, сейчас кинотеатр не работает.

Напомним, волна массовых проверок торгово-развлекательных центров началась после трагедии, которая произошла 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 60 человек.