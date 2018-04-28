Частный дом площадью в сто «квадратов» сгорел под Уссурийском

В селе Яконовка под Уссурийском загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

Сообщение о происшествии поступило вчера в 8:59, сообщает ИА UssurMedia. Прибывшие пожарные локализовали пламя в 10:16. В 13:41 возгорание было полностью ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал. Объекты, расположенны рядом с домом, удалось спасти от возгорания.

Напомним, 7 апреля в Уссурийске загорелся многоквартирный дом на улице Артемовской. После ликвидации пожара на месте происшествия обнаружили тела четырех женщин и ребенка. Еще один мужчина, выпрыгнувший с балкона, скончался в больнице.

Предполагается, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка.