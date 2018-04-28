«Катастрофическая пробка»: на площади Труда ремонтируют дорогу в час пик

Утром 28 апреля новосибирцы попали в огромную пробку на площади Труда — с утра там ремонтируют дорогу.

«В рабочий предпраздничный день дорожные службы затеяли ремонт под железнодорожным мостом на пл. Труда. В связи с чем собралась километровая пробка от площади Станиславского до площади Труда. Ровно час я лично преодолевал ее на общественном транспорте. Движение транспорта катастрофически затруднено», — написал в редакцию НГС читатель.

По его словам, на площади работают регулировщики.