Ещё
«Катастрофическая пробка»: на площади Труда ремонтируют дорогу в час пик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Катастрофическая пробка»: на площади Труда ремонтируют дорогу в час пик 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 28 апреля новосибирцы попали в огромную пробку на площади Труда — с утра там ремонтируют дорогу.
«В рабочий предпраздничный день дорожные службы затеяли ремонт под железнодорожным мостом на пл. Труда. В связи с чем собралась километровая пробка от площади Станиславского до площади Труда. Ровно час я лично преодолевал ее на общественном транспорте. Движение транспорта катастрофически затруднено», — написал в редакцию НГС читатель.
По его словам, на площади работают регулировщики.
Утром 19 апреля новосибирские водители встали в серьёзную пробку на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска: проехать было сложно из-за ремонта дороги на перекрёстке с улицей Ипподромской.
ngs.ru: последние новости
Посетителей Ленинского ЗАГСа эвакуировали из-за дыма На площади Маркса загорелся дом: из окна вырывается пламя Улицу Дуси Ковальчук затянуло дымом со стройплощадки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост282
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»110
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт62
Курсант в РФ посадил самолет без шасси и двигателя93
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»94
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение