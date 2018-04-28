Уфимский пожарный со стажем: «Привыкнуть к звуку сирены невозможно»

Страшнее пожара нет, пожалуй, ничего: огнедышащий дракон разгорается в считаные секунды, не щадя ничего на своем пути. И здесь на выручку приходят бесстрашные пожарные — спасают имущество и жизни.

Накануне 369-летия пожарной охраны в России , которое отмечают 30 апреля, корреспонденты Ufa1 побывали в уфимской пожарной части № 8, и выяснили, кто может стать укротителем стихии, как пожарных учат не бояться огня, и спят ли они целый день, если нет вызовов.

Один к трем

На дежурство в пожарной части заступают 10 человек: диспетчер, три водителя — для двух автоцистерн и автолестницы, начальник караула, его помощник и четверо пожарных. Иногда вместе с профессионалами выдвигаются стажеры — в пожарной части № 8 находится единственный на всю республику центр подготовки борцов с огнем. Дежурят бойцы целые сутки, для этого в пожарной части есть все условия — столовая, комната отдыха, спортзал и даже спальня. После дежурства всех ждет долгожданный трехдневный отдых. Отлучаться из части во время дежурства ни в коем случае нельзя — а вдруг пожар?

На сборы — минута

Звонки о помощи со всего города поступают в центральный пункт пожарной связи, он находится на улице Октябрьской революции. Его тут же передают в ближайшую к месту ЧП пожарную часть — у бойцов есть минута, чтобы собраться, и 10, чтобы добраться до очага возгорания.

— По тревоге всех собирает сирена: работаю пожарным с 2013 года, так и не смог привыкнуть к ее звуку, — признается заместитель начальника пожарной части Ильдан Шарипов.

Ильдан подмигивает диспетчеру, и вдруг тишину гаража разрывает пронзительный вой. Это сирена. Да, к такому точно не привыкнешь. Вдруг как из-под земли появляются бойцы — прыгают в заранее подготовленные боевые костюмы, заводят машины и выскакивают на улицу.

— Отбой, это тренировка для журналистов, — машет Ильдан ребятам. И не упускает возможности похвалить: — Молодцы, за 30 секунд собрались!

Бойцы добродушно улыбаются, разоблачаются и аккуратно приводят костюмы в боевую готовность — путаться в штанинах и ремнях некогда, ведь на пожаре дорога каждая секунда.

В любое время дня и ночи экипировка пожарного готова к бою — путаться в штанинах и ремнях некогда

Все по плану

Пока мчатся на вызов, пожарные внимательно изучают план объекта. Они есть абсолютно на все социальные объекты района и хранятся в диспетчерской.

— В плане прописаны все характеристики, материалы, из чего построен, схема на местности — там указано, где находятся пожарные краны. Есть и два условных варианта тушения, — объясняет Ильдан.

Составляют планы сами пожарные — в свободные от тушения часы выезжают на объекты и подробно их изучают.

Задача диспетчера не только правильно записать адрес, но и найти и передать пожарным план загоревшегося объекта

Ходы расписаны

Прибыв на пожар, бойцы не толкаются у рукавов в суматохе — роль каждого на пожаре четко расписана. Первым заходит в горящее помещение со стволом первой помощи начальник караула — он возглавляет звено газодымозащитной службы, или первое отделение. Их задача — найти и эвакуировать людей.

Второе отделение во главе с командиром отделения становится на пожарный гидрант и подает воду.

Пожарный № 1 прокладывает магистральную линию и работает со стволом, вскрывает и разбирает помещения. Пожарный № 2 помогает прокладывать магистраль и работает со стволом. Плюс ко всему с пожарным № 3 отвечает за выдвижную лестницу, по необходимости режет электропровода.

Пожарный № 3 остается на посту безопасности, устанавливает разветвления, работает шанцевым инструментом — ломом, лопатой, пилой. Он же следит за количеством кислорода в баллонах бойцов и предупреждает, когда пора заменить опустевшие.

Пожарный № 4 вместе с водителем ставит пожарную машину на источник воды, прокладывает магистраль, устанавливает рукавные мостики, вскрывает и разбирает конструкции.

При деле и водитель. Он ставит машину на водоисточник и отвечает за работу насоса и бесперебойную подачу воды в рукав. И все вместе они отвечают за то, чтобы люди были спасены, а огонь — потушен.

Дети в пожарке — частые гости. Боец показывает ребятишкам дыхательный аппарат

Чем больше, тем надежней

— Если по пути на место заметили, что дым уже черный, это тревожный знак — значит, нужно сразу вызывать дополнительные силы, — рассказывает тонкости профессии Ильдан. — Поднимают на подмогу ближайшие пожарные части. Каждому пожару в зависимости от сложности присваивается ранг, на сложные объекты силы высылаются сразу по повышенному номеру. Первый — это, например, гараж: выезжает две цистерны. Детсад и школа — номер два: туда отправят шесть цистерн. Третий — крупные торговые центры, больницы: посылают десять цистерн. На четвертый требуется 14 цистерн, но таких объектов в Уфе нет. Автолестницы и другая спецтехника направляются по необходимости.

3,7 литра в секунду

— Часто люди негодуют, что пожарные приезжают без воды. Такое вообще возможно?

— Никогда. Все машины перед выездом полностью заправлены, — говорит Ильдан. — Другое дело, что 8 тонн хватает на пять минут — расход воды на пожаре 3,7 литра в секунду! Не успеешь оглянуться, и машина уже пустая. Задача водителя — встать на гидрант или искать водоем, где можно заправиться, можно взять воду из озера или реки. На крупные пожары либо в безводные районы — сады, отдаленные деревни — берем водовозку 15-тонник.

С несложными пожарами справятся две цистерны и автолестница

Чудо-лестница

На пожары в высотках ПЧ-8 выезжает с лестницей «Магирус».

— Лестница автоматическая, поднимается до 18 этажа, то есть на 55 метров. До очага возгорания пожарные бегут не сами, а едут на лифте — до высшей точки он взмывает за 47 секунд. На нем же эвакуируют людей, — рассказал командир отделения «8 марта», которое базируется в ПЧ-8, Ришат Ильясов.

Таких машин в Уфе, кроме «Магируса», есть еще две: на 60 и 42 метра. На этажи, где высоты лестницы не хватит, пожарные протянут дополнительные рукава и обязательно доберутся до очага возгорания: длина одного рукава 20 метров, их можно друг с другом стыковать.

После пожара

Вернувшись с пожара, у бойцов есть 40 минут, чтобы привести себя и технику в порядок. Нужно до блеска вымыть машины и починить неполадки, заполнить баллоны воздухом, повесить на просушку промокшую форму и пожарные рукава и полностью укомплектовать сухими из резерва — никто не знает, когда снова случится пожар, поэтому все должно быть готово к экстренному выезду.

— Бывает, что вызовы идут друг за другом, а иной раз нет пожаров целый день, — рассказывает Ильдан. — Больше всего вызовов в Новый год и выходные вне зависимости от времени года, самая частая причина пожара — пьянство.

Могут отправить пожарных и в помощь соседним регионам: в ноябре 2017 года бойцы ПЧ-8 выезжали разбирать завалы обрушившегося дома в Ижевске

Вымокшие после тушения рукава нужно обязательно просушить. В пожарной машине их заменит резервный комплект

В ожидании вызова

Считается, что в ожидании вызова пожарные все время спят. Это неправда. Ровно в 9 они отправляются на самые настоящие уроки: разбирают ошибки, допущенные на предыдущих пожарах, изучают изменения в законах.

— Так, сегодня у нас по расписанию: основы организации тушения пожара, прекращения горения на пожаре, проведение спасательных работ при наводнениях, — читает нам расписание уроков Ильдан. — Тема занятий всегда разная, тематический план составляется на год вперед. Материал берем из жизни и нормативных актов. Если поступит вызов, бойцы все бросят и побегут собираться. Занятия продолжат, когда вернутся с пожара.

Жизнь в пожарной части отлажена, как в живом организме. После уроков бойцы сами готовят обед, а после собираются в кабинете психологической разгрузки — помогают решить друг другу накопившиеся проблемы.

— Обсуждаем жизненные вопросы. Бывает, кто-то переживает после особенно сложного пожара, не может уснуть — помогаем справиться, — рассказывает Ильдан.

Затем пожарные выезжают изучать социальные объекты или тренируются отрабатывать тушение.

Если нет вызовов, с 9 утра пожарные идут на уроки. На фото: заместитель начальника ПЧ-8 Ильдан Шарипов

Спасти за 28 секунд

Когда-то давно с этой каланчи дозорный обозревал окрестность и, завидев дым, подавал сигнал пожарной тревоги. Теперь пожарных вызывают по телефону, а башню используют для тренировки подъема на высоту.

— Мы обязательно сдаем по этой дисциплине норматив: забраться до верха за 26 секунд — на пятерку, 30 и 34 секунды — это четверка и тройка, — объясняет Ильдан. — И это — при полной экипировке, ее вес около 10 килограммов.

А еще пожарных учат не бояться огня. Для этого на специальном полигоне поджигают траншеи, и бойцы в специальных костюмах проходят сквозь пламя.

У старшего пожарного Марата Минигалеева 22 года выслуги. На 4 этаж он взлетает за 26 секунд

«Смотрим только новости»

Когда все тренировки позади, предусмотрено личное время: можно почитать книгу, позаниматься в спортзале или разыграть партейку в пинг-понг. После ужина, который ребята тоже готовят сами, наступает время телевизора.

— Все подряд, конечно, не смотрим: только новости, — признается пожарный.

Не спят пожарные даже ночью: по очереди меняются на двухчасовой караул.

Когда все тренировки позади, можно заняться спортом

Строгий отбор

Выучиться на пожарного можно здесь же — в ПЧ-8 находится единственный на всю Башкирию учебный центр подготовки. Кого попало в пожарные не берут: будущий боец должен иметь хорошее здоровье, быть уравновешенным и обязательно отслужить в армии.

— У нас проходит первоначальное обучение, длится 6 месяцев, — рассказывает преподаватель спецдисциплин учебного центра Татьяна Скибо. — Изучают пожарную тактику, газодымозащитную службу, пожарную профилактику — всего девять предметов.

Если боец задумывается о росте по карьерной лестнице, то придется получать высшее образование — пожарный вуз есть в Екатеринбурге Москве , Питере, Воронеже. В Уфе есть колледж МЧС и факультет в Нефтяном университете.

В ПЧ-8 — единственный на всю республику учебный пункт. Замначальника Рустем Абдрахманов читает новобранцам лекцию по пожарной тактике

Вооружены до зубов

Еще в обязательном порядке пожарные учатся оказывать первую помощь, ведь кроме борьбы с огнем они спасают людей и при ДТП. Все без исключения сумеют сделать искусственное дыхание, остановить кровь или зафиксировать перелом.

Если пострадавший в аварии скован железными тисками искореженного металла, на помощь спасателям придут гидравлические ножницы, способные перекусить стальной прут толщиной 1,8 см, и гигантская болгарка. Чтобы разрезать машину на куски, уходят считаные минуты.

Вот такими гигантскими ножницами спасатели разрезают разбитые в ДТП машины

В память о героях

Самый сложный на памяти ПЧ-8 — пожар в деловом центре на улице Зорге.

— Это был третий номер сложности. Из-за особенностей строительных материалов там было тяжело ликвидировать открытое горение, — говорит Ильдан.

Пожар в недостроенном бизнес-центре начался в 10:20 30 сентября 2016 года. На месте работали 17 единиц техники и 41 человек личного состава МЧС. Пожарные поймали огонь уже через полчаса. Но пластиковые облицовочные панели здания никак не хотели гаснуть — на ликвидацию открытого горения потребовалось три часа.

А самым драматичным стало тушение кафе «Лидо» в 2003 году. Огонь унес жизни двух бойцов части: на 40-летнего старшего прапорщика Виктора Верниковского и 24-летнего сержанта Динара Хуснутдинова обрушились горящие перекрытия. Пожарных посмертно наградили орденом Мужества. В память о героях на фасаде пожарной части № 8 установлена мемориальная доска.

Пожар в кафе начался в 7:27 утра 18 декабря. Загорелась летняя кухня. Пожару присвоили третью степень сложности, на месте работали 55 пожарных, 12 цистерн, и без счета другой спецтехники, но погасить пламя смогли лишь через четыре часа.

Вот такую установку используют для тушения легковоспламеняющихся жидкостей — она генерирует пену