Ещё
В Приморье временно закрыли кинотеатр из-за нарушений пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье временно закрыли кинотеатр из-за нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Крупный кинотеатр New Wave Cinema во Владивостоке временно закрыли по итогам проверки обеспечения пожарной безопасности, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
"В отдел судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам поступил исполнительный лист о запрете ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» осуществлять в кинотеатре New Wave Cinema деятельность, связанную с пребыванием в нем людей, за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Суд обязал кинотеатр устранить нарушения требований пожарной безопасности и приостановить работу на это время.
В момент прибытия исполнителей суда в кинотеатр в зале находились люди. Киносеанс пришлось прервать, попросив зрителей покинуть помещение. Директора двух компаний предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
По данным приставов, сейчас кинотеатр не работает.
Массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек.
Ранее прокуратура Приморья сообщала, что в ходе проверок торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей в Приморье выявила около 1 тысячи нарушений пожарной безопасности.
РИА Новости: последние новости
Уголовное дело возбудили после гибели детей при пожаре в Брянской области В Приморье потушили все лесные пожары Семьи погибших и пострадавшие в ТЦ в Кемерово получили выплаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост161
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35106
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт51
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»64
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение