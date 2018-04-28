Популярный во Владивостоке кинотеатр закрыт за нарушения требований пожарной безопасности

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов.

Данный исполнительный лист о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности и приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений был выдан Фрунзенским районным судом Владивостока

Работники отдела судебных приставов в тот же день выехали по месту нахождения кинотеатра, поскольку данное постановление суда подлежало немедленному исполнению. Киносеанс прервали, а зрителей попросили покинуть помещение.

Судебным приставом-исполнителем в дальнейшем было установлено, что кинотеатр деятельность не ведет, а в помещениях ведутся работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности.