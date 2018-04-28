Ещё
Популярный во Владивостоке кинотеатр закрыт за нарушения требований пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Популярный во Владивостоке кинотеатр закрыт за нарушения требований пожарной безопасности 

Primpress 44 минуты назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов.
Данный исполнительный лист о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности и приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений был выдан Фрунзенским районным судом Владивостока.
Работники отдела судебных приставов в тот же день выехали по месту нахождения кинотеатра, поскольку данное постановление суда подлежало немедленному исполнению. Киносеанс прервали, а зрителей попросили покинуть помещение.
Судебным приставом-исполнителем в дальнейшем было установлено, что кинотеатр деятельность не ведет, а в помещениях ведутся работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности.
Primpress: последние новости
Два лесных пожара ликвидировано за прошедшие сутки в Приморье В Приморье сгорели три автомобиля В заброшенном здании в Приморье сгорел человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост159
В США рассказали о «русской ДНК» у F-35103
Майские пенсии доставят по особому графику125
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт51
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение