На Чукотке за месяц выявили почти 200 нарушений правил пожарной безопасности

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Окружные прокуратура и главк МЧС в ходе комплексных проверок мест массового пребывания людей на Чукотке, проведенных после пожара в Кемерове , выявили 196 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы окружного главка МЧС Валерий Суставов.

"Мы совместно с сотрудниками прокуратуры за месяц проверок выявили 196 нарушений противопожарной безопасности в 131 учреждении округа. 142 нарушения уже оперативно устранено, на остальных объектах работа продолжается", — сказал собеседник агентства.

На 21 объекте выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности. В списке недочетов — неработающие пожарная сигнализация и огнетушители, заблокированные эвакуационные выходы, мебель и другие горючие предметы на чердаках. Еще 18 учреждений прошли проверки без единого нареканий со стороны ревизоров.

Проверки проходили в соответствии с поручением правительства Российской Федерации от 28 марта, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек.

По информации ГУ МЧС по Чукотке, проверки проводились в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей. В их ходе особое внимание обращалось на наличие и работоспособность автоматической пожарной сигнализации и систем пожаротушения, количество и соответствие нормативным требованиям путей эвакуации и эвакуационных выходов, обеспеченность первичными средствами пожаротушения, исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, прохождения обучения руководителей и персонала по мерам пожарной безопасности.