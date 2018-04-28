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Огонь уничтожает леса на Дальнем Востоке
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Огонь уничтожает леса на Дальнем Востоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Всего с начала года в России зарегистрировано свыше тысячи лесных пожаров на общей площади более 500 тысяч гектаров. Сложнее всего дело обстоит на Дальнем Востоке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Михаила Козлова.
Наиболее «горимыми» субъектами на территории Российской Федерации на данный момент являются Амурская область и Приморский край
Михаил Козлов.
По мнению экспертов, причиной возгораний в лесных массивах в Приморье и Амурской области являются метеоусловия: высокие температуры и отсутствие осадков в течение длительного времени.
Из федерального бюджета выделены дополнительные финансовые ресурсы для ликвидации пожаров и их возможного предотвращения.
С 25 апреля в Приморском крае действует особый противопожарный режим. Местным жителям строго запрещено нахождение в лесу и проведение огнеопасных работ.
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