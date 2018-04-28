Огонь уничтожает леса на Дальнем Востоке

Всего с начала года в России зарегистрировано свыше тысячи лесных пожаров на общей площади более 500 тысяч гектаров. Сложнее всего дело обстоит на Дальнем Востоке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Михаила Козлова.

Приморский край Наиболее «горимыми» субъектами на территории Российской Федерации на данный момент являются Амурская область

По мнению экспертов, причиной возгораний в лесных массивах в Приморье и Амурской области являются метеоусловия: высокие температуры и отсутствие осадков в течение длительного времени.

Из федерального бюджета выделены дополнительные финансовые ресурсы для ликвидации пожаров и их возможного предотвращения.

С 25 апреля в Приморском крае действует особый противопожарный режим. Местным жителям строго запрещено нахождение в лесу и проведение огнеопасных работ.