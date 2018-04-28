Рейды по лесам Владивостока в эти выходные проведут полиция и МЧС 

В лесных массивах в пригородах Владивостока приморцы в рамках противопожарного режима проведут проверки с 29 апреля по 2 мая. В патрулировании примут участие сотрудники полиции и МЧС. Об этом сообщил ДВ — РОСС со ссылкой на администрацию Владивостока.
Участники рейда напомнят местным жителям об особом противопожарном режиме, действующем в крае.
Если в ходе рейдов в пригородной зоне будут обнаружены костры или огонь в мангалах, то нарушителям грозит административное наказание по статье 8.32. КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф: для граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 000 рублей, штрафы для юридических лиц могут достигать 500 000 рублей.
В Чугуевском районе Приморья огонь уничтожил лесозаготовительную базу. Огнеборцам пришлось тушить пожар, охвативший более 2000 квадратных метров.