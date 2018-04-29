Все подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности

"Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности", — сказал Пучков.

На особом контроле у подразделений МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.

Пучков порекомендовал всем службам Иркутской области также перейти в режим повышенной готовности.