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С 28 апреля личный состав МЧС функционирует в режиме «Повышенная готовность»
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С 28 апреля личный состав МЧС функционирует в режиме «Повышенная готовность» 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: Newsroom24
Для обеспечения безопасности нижегородцев с 28 апреля по 3 мая главное управление МЧС России по Нижегородской области и подчиненные ему подразделения приведены в режим функционирования «Повышенная готовность».
В местах проведения праздничных мероприятий для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство пожарно-спасательных формирований и специальной техники. С руководителями и ответственными должностными лицами объектов проведены дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
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