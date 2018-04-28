С 28 апреля личный состав МЧС функционирует в режиме «Повышенная готовность»

Для обеспечения безопасности нижегородцев с 28 апреля по 3 мая главное управление МЧС России по Нижегородской области и подчиненные ему подразделения приведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

В местах проведения праздничных мероприятий для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство пожарно-спасательных формирований и специальной техники. С руководителями и ответственными должностными лицами объектов проведены дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.