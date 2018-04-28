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На улице Козловской ремонтируют дорогу по ночам
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На улице Козловской ремонтируют дорогу по ночам 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Минувшей ночью подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в числе первых специалисты заасфальтирован участок магистрали с самым интенсивным движением автомобилей — перекресток с улицей Профсоюзной. Общая площадь восстанавливаемой дороги достигает 12 700 квадратных метров.
Перед укладкой нового покрытия рабочие сняли старое, подняли люки и решетки на уровень будущего финишного слоя, укрепили их бетонные основания. После проверки качества работ на улице Козловской уложат последний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме улицы Козловской в Ворошиловском районе скоро будут отремонтированы улицы Новоузенская, Калинина, КИМ, Иркутская и другие общей площадью свыше 72 000 квадратных метров. Покрытие на этих участках дорожной сети не реконструировалось несколько десятилетий.
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