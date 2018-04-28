На улице Козловской ремонтируют дорогу по ночам

Минувшей ночью подрядчик приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в числе первых специалисты заасфальтирован участок магистрали с самым интенсивным движением автомобилей — перекресток с улицей Профсоюзной. Общая площадь восстанавливаемой дороги достигает 12 700 квадратных метров.

Перед укладкой нового покрытия рабочие сняли старое, подняли люки и решетки на уровень будущего финишного слоя, укрепили их бетонные основания. После проверки качества работ на улице Козловской уложат последний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме улицы Козловской в Ворошиловском районе скоро будут отремонтированы улицы Новоузенская, Калинина, КИМ, Иркутская и другие общей площадью свыше 72 000 квадратных метров. Покрытие на этих участках дорожной сети не реконструировалось несколько десятилетий.