Олег Бойко о ЧП на ул. Садовой: «Мы предполагаем, что произошел хлопок газа»

По словам главы регионального ГУ МЧС, сообщение о случившемся поступило в их ведомство в 18:34. К месту происшествия было направлено 16 единиц техники и 62 сотрудника МЧС

На момент их прибытия квартира на 10-ом этаже горела открытым пламенем. Пожарные эвакуировали 15 человек из 18 квартир.

Пожар был локализован в 19:08, открытое горение было ликвидировано в 19:18.

«Сейчас испытательная пожарная лаборатория проводит осмотр. Мы предполагаем, что произошел хлопок газа. — рассказал Олег Бойко . — Думаю завтра мы уже точно будем знать причину возникновения пожара. И причины хлопка. В квартире находился собственник, который получил ожоги. Его на «скорой» доставили в больницу им. Пирогова, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящий момент он отпущен. Погибших, пострадавших в данном происшествии нет".

Он также сообщил, что на место происшествия прибыла глава города Елена Лапушкина , которая приняла участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проведенной главой Ленинского района.

Было принято решение сегодня провести закрепление поврежденных и нависших конструкций силами пожарно-спасательных подразделений, а утром 28 апреля приступить к ликвидации последствий пожара.

«Необходимо убрать стены, которые представляют угрозу, они не являются несущими. Необходимо определить, какое повреждение у несущих конструкций, и дальше уже принимать решения. Сегодня жителям подъезда предложено переночевать в пункте временного размещения. Сейчас глава района с ними проводит встречу, определяет кто и где будет размещен. Мы запрещаем проживать сегодня в этом подъезде, до проведения всех аварийно-спасательных работ. Подъезд обесточен. Газ отключен", — сообщил Олег Бойко.