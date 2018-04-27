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Олег Бойко о ЧП на ул. Садовой: «Мы предполагаем, что произошел хлопок газа»
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Олег Бойко о ЧП на ул. Садовой: «Мы предполагаем, что произошел хлопок газа» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
По словам главы регионального ГУ МЧС, сообщение о случившемся поступило в их ведомство в 18:34. К месту происшествия было направлено 16 единиц техники и 62 сотрудника МЧС.
На момент их прибытия квартира на 10-ом этаже горела открытым пламенем. Пожарные эвакуировали 15 человек из 18 квартир.
Пожар был локализован в 19:08, открытое горение было ликвидировано в 19:18.
«Сейчас испытательная пожарная лаборатория проводит осмотр. Мы предполагаем, что произошел хлопок газа. — рассказал Олег Бойко. — Думаю завтра мы уже точно будем знать причину возникновения пожара. И причины хлопка. В квартире находился собственник, который получил ожоги. Его на «скорой» доставили в больницу им. Пирогова, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящий момент он отпущен. Погибших, пострадавших в данном происшествии нет".
Он также сообщил, что на место происшествия прибыла глава города Елена Лапушкина, которая приняла участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, проведенной главой Ленинского района.
Было принято решение сегодня провести закрепление поврежденных и нависших конструкций силами пожарно-спасательных подразделений, а утром 28 апреля приступить к ликвидации последствий пожара.
«Необходимо убрать стены, которые представляют угрозу, они не являются несущими. Необходимо определить, какое повреждение у несущих конструкций, и дальше уже принимать решения. Сегодня жителям подъезда предложено переночевать в пункте временного размещения. Сейчас глава района с ними проводит встречу, определяет кто и где будет размещен. Мы запрещаем проживать сегодня в этом подъезде, до проведения всех аварийно-спасательных работ. Подъезд обесточен. Газ отключен", — сообщил Олег Бойко.
На месте происшествия помимо представителей МЧС работали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области и регионального СУ СК РФ.
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