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Пожар в самарской многоэтажке ликвидирован
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Пожар в самарской многоэтажке ликвидирован 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Около 40 жильцов остаются на улице, пока дом проверяют сотрудники регионального МЧС. Возгорание произошло сегодня в полседьмого вечера. Очевидцы утверждают, что услышали взрыв и тут же вызвали экстренные службы, ведь в доме проведён газ. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, помещение на 10 этаже дома на Садовой, 229 вспыхнуло после хлопка. В настоящее время возгорание ликвидировано. Но в доме работают спасатели, жильцов не пускают. На улице остаются около 40 человек из 18 квартир.
Фото: ТРК «Губерния»
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