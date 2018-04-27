Пожар в самарской многоэтажке ликвидирован 

Около 40 жильцов остаются на улице, пока дом проверяют сотрудники регионального МЧС. Возгорание произошло сегодня в полседьмого вечера. Очевидцы утверждают, что услышали взрыв и тут же вызвали экстренные службы, ведь в доме проведён газ. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, помещение на 10 этаже дома на Садовой, 229 вспыхнуло после хлопка. В настоящее время возгорание ликвидировано. Но в доме работают спасатели, жильцов не пускают. На улице остаются около 40 человек из 18 квартир.
Фото: ТРК «Губерния»