Ещё
60 юных лесных пожарных сразились за звание лучшего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

60 юных лесных пожарных сразились за звание лучшего 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
27 апреля в парке семейного отдыха «Забава» Ярославского района прошли первые региональные соревнования «Юный лесной пожарный». 60 воспитанников школьных лесничеств из 15 команд — представителей всех муниципальных районов области продемонстрировали свои знания и навыки в пожарном деле.
— Эти соревнования — еще один важный этап в направлении воспитания бережного отношения к лесу и природе, которое активно реализуется в нашей области в течение последних полутора лет, — сказал заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов, приветствуя участников. — В прошлом году здесь же, в парке семейного отдыха «Забава», состязались лучшие лесорубы, в этом — юные лесоводы. Нам удалось сделать направление охраны лесных ресурсов и экологического воспитания подрастающего поколения приоритетными. Сегодня вы поборетесь за право называться лучшим юным лесным пожарным. Вы уже многое знаете и умеете. Каждый из вас уже сейчас может дать фору обычному взрослому горожанину в вопросах противопожарной безопасности.
Участники показали свои знания и умения, успешно пройдя все этапы теоретической и практической части состязаний. Первое место по итогам соревнований заняла команда Угличского лесничества, второе — Гаврилов-Ямского, третье место досталось юным пожарным Борисоглебского лесничества.
Несмотря на разные результаты, никто из ребят в этот день не чувствовал себя проигравшим — юные лесничие подружились, получили неоценимый опыт и много ярких, положительных эмоций.
Организаторы обещают, что соревнования «Юный лесной пожарный» станут в Ярославской области традиционными.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Аэропорт Туношна приобрел современный пожарный автомобиль повышенной проходимости Весной в регионе будет высажено более 6 миллионов сеянцев хвойных пород В прошлом году за нарушения правил пожарной безопасности в лесах наложены штрафы на сумму более 3 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня13
Трамп раскрыл свое отношение к России65
Дерипаска согласился выполнить условие США196
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт9
Умер Геннадий Печников12
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение