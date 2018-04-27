60 юных лесных пожарных сразились за звание лучшего

27 апреля в парке семейного отдыха «Забава» Ярославского района прошли первые региональные соревнования «Юный лесной пожарный». 60 воспитанников школьных лесничеств из 15 команд — представителей всех муниципальных районов области продемонстрировали свои знания и навыки в пожарном деле.

— Эти соревнования — еще один важный этап в направлении воспитания бережного отношения к лесу и природе, которое активно реализуется в нашей области в течение последних полутора лет, — сказал заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов , приветствуя участников. — В прошлом году здесь же, в парке семейного отдыха «Забава», состязались лучшие лесорубы, в этом — юные лесоводы. Нам удалось сделать направление охраны лесных ресурсов и экологического воспитания подрастающего поколения приоритетными. Сегодня вы поборетесь за право называться лучшим юным лесным пожарным. Вы уже многое знаете и умеете. Каждый из вас уже сейчас может дать фору обычному взрослому горожанину в вопросах противопожарной безопасности.

Участники показали свои знания и умения, успешно пройдя все этапы теоретической и практической части состязаний. Первое место по итогам соревнований заняла команда Угличского лесничества, второе — Гаврилов-Ямского, третье место досталось юным пожарным Борисоглебского лесничества.

Несмотря на разные результаты, никто из ребят в этот день не чувствовал себя проигравшим — юные лесничие подружились, получили неоценимый опыт и много ярких, положительных эмоций.