Никаких костров и шашлыков в лесу: в Тюменской области ввели пожароопасный режим

В большинстве районов Тюменской области с 29 апреля вводят особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании президиума правительства региона. В трех районах — Вагайском, Тобольском и Уватском, режим вводят с 5 мая. Меры позволят защитить людей и леса от чрезвычайных происшествий.

С начала года в Тюменской области еще не произошло ни одного лесного пожара, но из-за пала травы уже зафиксировали 11 возгораний в Бердюжском, Абатском, Тюменском, Сладковском, Казанском и Тобольском районах. Огонь затронул 526 гектаров земли.

— К сожалению, год от года наибольшее число возгораний в лесу по-прежнему происходит по вине человека в результате неосторожного обращения с огнем и нарушений установленных требований, — рассказал Владимир Якушев

По всем фактам возгораний проводят расследования, а виновных наказывают.

Во время особого пожароопасного периода запрещается посещать леса, разводить там костры, жечь траву и мусор, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. За нарушение установленных ограничений людей будут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч рублей

Ограничение на посещение леса не касается охотников, людей, чья работа связана с посещением леса.

Следить за соблюдением требований будут 47 мобильных групп лесной охраны, которые ежедневно осматривают леса.