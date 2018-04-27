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Никаких костров и шашлыков в лесу: в Тюменской области ввели пожароопасный режим
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Никаких костров и шашлыков в лесу: в Тюменской области ввели пожароопасный режим 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В большинстве районов Тюменской области с 29 апреля вводят особый противопожарный режим. Такое решение приняли на заседании президиума правительства региона. В трех районах — Вагайском, Тобольском и Уватском, режим вводят с 5 мая. Меры позволят защитить людей и леса от чрезвычайных происшествий.
С начала года в Тюменской области еще не произошло ни одного лесного пожара, но из-за пала травы уже зафиксировали 11 возгораний в Бердюжском, Абатском, Тюменском, Сладковском, Казанском и Тобольском районах. Огонь затронул 526 гектаров земли.
— К сожалению, год от года наибольшее число возгораний в лесу по-прежнему происходит по вине человека в результате неосторожного обращения с огнем и нарушений установленных требований, — рассказал Владимир Якушев.
По всем фактам возгораний проводят расследования, а виновных наказывают.
Во время особого пожароопасного периода запрещается посещать леса, разводить там костры, жечь траву и мусор, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. За нарушение установленных ограничений людей будут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч рублей
Ограничение на посещение леса не касается охотников, людей, чья работа связана с посещением леса.
Следить за соблюдением требований будут 47 мобильных групп лесной охраны, которые ежедневно осматривают леса.
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