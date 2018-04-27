Уровень воды на реках в регионах СЗФО начал спадать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Уровень воды в водоемах регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), поднявшийся из-за активного таяния снега и льда, начал спадать, паводковая обстановка стабилизировалась. Как сообщили ТАСС в региональных управлениях МЧС, в большинстве регионов вода также ушла с подтопленных участков.

В частности, как рассказали ТАСС в управлении МЧС по Ленинградской области , в настоящее время на территории региона осталось всего 35 подтопленных придомовых территории.

"Сейчас подтопленными остаются 35 участков в поселке Свирица, улучшение обстановки там пока не прогнозируется, в остальных населенных пунктах вода ушла", — сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что подтопления наблюдались в городе Тосно Всеволожском районе Ленинградской области.

Новгородской области , как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, уровень воды в водоемах региона в целом также падает за исключением озера Ильмень и реки Волхов. «Вода на озере поднялась за сутки на 6 см и достигла уровня 576 — это превышение уровня начального подтопления, но населенные пункты в зону угрозы не попадают. Волхов также поднялся на 2 см», — уточнил начальник пресс-службы регионального главка Александр Куликов

Однако в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, наибольшие трудности испытывает Хвойнинский район, где подтопленными остаются 137 приусадебных участков и один жилой дом. «За сутки количество подтопленных территорий в Хвойнинском районе сократилось на 33 участка», — сообщил собеседник агентства.

Ситуация улучшается, но режим ЧС остается

Вологодской области остаются подтопленными пять населенных пунктов в Чагодощенском районе, где наблюдалась наиболее сложная ситуация с паводком, в районе продолжает действовать введенный ранее режим ЧС, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анатолий Сапожков.

"В Бабаевском и Устюженском районе подтопленных объектов уже нет, в Чагодощенском районе в зоне подтопления остаются пять населенных пунктов. Паводок спокойно прошел в Великом Устюге, где ожидали большие подтопления. Однако принятые меры дали результат, подтоплений там нет, группировка МЧС России завершила работу в Великоустюгском районе, и Невский спасательный отряд возвращается домой в Петербург", — сказал он.

Как сказал ТАСС глава Чагодощенского района Александр Косенков, семьи, которые были вынуждены покинуть дома из-за паводка, из пунктов временного размещения уже перебрались в свои дома и квартиры. «Продолжаем вакцинацию жителей от гепатита А, сегодня-завтра всех привьем. В ближайшие дни будет проведена дезинфекция территории», — сказал ТАСС глава района.

Паводок обошел стороной

Однако жителям отдельных регионов СЗФО не пришлось столкнуться с паводком. Как рассказали ТАСС в управлении МЧС по Калининградской области , там случаев подтопления не зафиксировали. «Нас паводок обошел стороной, а сейчас уже угрозы никакой нет — на улице установилась почти летняя погода», — отметили в ведомстве.

Сезон паводков в Псковской области прошел гладко и спокойно. Сейчас в регионе нет территорий, которые бы вызывали у специалистов опасения. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплева.

"На данный момент в Псковской области нет территорий, которые бы находились в зоне риска. Вода постепенно ушла, по нашим данным лед уже везде растаял. У нас даже не было сообщений о подтопленных территориях, в последние годы у нас если и подтапливает, то в связи с выпадением большого количества осадков", — отметила собеседница агентства.

Карелии паводок проходит штатном режиме, подтоплений нет, рассказал первый заместитель председателя госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Валерий Назаренко. «Уровень воды на реках республики не превышает критических отметок. На реках Олонка, Ивинка, которые расположены на юге региона, уровень воды уже пошел на снижение. На севере региона реки еще не вскрылись», — отметил Назаренко.

Подготовка продолжается

Противоположная ситуация сложилась в северных регионах округа, например, по информации Северо-Западного регионального центра МЧС России, на реках юга Архангельской области идет активное развитие весенних гидрологических процессов.

Как отметили в пресс-службе правительства Архангельской области на реках региона для предотвращения паводка работают ледоколы. «Сегодня на заседании опергруппы по ледоходу и паводку было принято решение: ледоколы „Капитан Евдокимов“ и „Капитан Чадаев“ с группой взрывников отправить вверх по течению Северной Двины для взлома и спуска льда. На данный момент они дошли до Боброва», — отметили в пресс-службе.

Продолжается подготовка к паводку в Ненецком автономном округе . Так в микрорайоне столицы региона Нарьян-Мара Старая Бондарка начались работы по укреплению береговой линии.

"Обрушение берега по улице Бондарной, где расположены жилые дома, происходит ежегодно. Вчера приступили к очистке снега в районе подтопления, чтобы оперативно начать работы по укреплению береговой линии. Работы проводятся совместно окружной администрацией и сотрудниками МЧС России по Ненецкому автономному округу", — говорится в сообщении администрации Нарьян-Мара.