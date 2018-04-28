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Выгорела кухня: появились фото квартиры на Садовой, где взорвался бытовой газ
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Выгорела кухня: появились фото квартиры на Садовой, где взорвался бытовой газ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Спасатели обследуют внутренние помещения дома на улице Садовой, 229, где взорвался газ.
Кухня вся обгорела
Взрывная волна выбила дверной проём
ЧП произошло вечером в пятницу, 27 апреля. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места происшествия.
Взрыв был такой силы, что осколки строительных конструкций, стёкла разбросало вокруг дома в радиусе примерно 40 м. Автомобили, которые были припаркованы возле подъезда, получили серьезные повреждения. В доме выбило окна.
К месту ЧП стянули большое количество спецмашин. Здесь работали пожарные, спасатели, следователи и скорая. Из-за угрозы обрушения правоохранители перекрыли улицу Ульяновскую.
Всего в доме на момент ЧП находилось 15 человек. Все они покинули свои квартиры. Также пожарные эвакуировали домашних животных — кошек и собак. Рядом со зданием находится театр «Самарская площадь». В момент взрыва внутри находились 150 человек. Они также срочно покинули здание.
Изначально очевидцы рассказывали, что в квартире монтировали натяжные потолки, и якобы это могло стать причиной происшествия. Но, по информации прокуратуры Ленинского района, произошел взрыв бытового газа.
— 60-летний хозяин квартиры рассказал, что поставил на плиту греть чайник и ушел в другую комнату. Когда вернулся, включил свет, и произошел взрыв, — рассказал Николай Маскайкин.
Мужчину госпитализировали с 15% ожогов тела. Также пострадал мальчик. У него колото-резаные раны рук. Ребенок находился не в квартире.
Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия. Они назначили судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.
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