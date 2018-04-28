Выгорела кухня: появились фото квартиры на Садовой, где взорвался бытовой газ

Спасатели обследуют внутренние помещения дома на улице Садовой, 229, где взорвался газ.

Кухня вся обгорела

Взрывная волна выбила дверной проём

ЧП произошло вечером в пятницу, 27 апреля. 63.ru вел онлайн-трансляцию с места происшествия.

Взрыв был такой силы, что осколки строительных конструкций, стёкла разбросало вокруг дома в радиусе примерно 40 м. Автомобили, которые были припаркованы возле подъезда, получили серьезные повреждения. В доме выбило окна.

К месту ЧП стянули большое количество спецмашин. Здесь работали пожарные, спасатели, следователи и скорая. Из-за угрозы обрушения правоохранители перекрыли улицу Ульяновскую.

Всего в доме на момент ЧП находилось 15 человек. Все они покинули свои квартиры. Также пожарные эвакуировали домашних животных — кошек и собак. Рядом со зданием находится театр «Самарская площадь». В момент взрыва внутри находились 150 человек. Они также срочно покинули здание.

Изначально очевидцы рассказывали, что в квартире монтировали натяжные потолки, и якобы это могло стать причиной происшествия. Но, по информации прокуратуры Ленинского района, произошел взрыв бытового газа.

— 60-летний хозяин квартиры рассказал, что поставил на плиту греть чайник и ушел в другую комнату. Когда вернулся, включил свет, и произошел взрыв, — рассказал Николай Маскайкин.

Мужчину госпитализировали с 15% ожогов тела. Также пострадал мальчик. У него колото-резаные раны рук. Ребенок находился не в квартире.

Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия. Они назначили судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.