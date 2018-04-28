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Хлопок и пожар в высотке на Садовой в 15 фото
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Хлопок и пожар в высотке на Садовой в 15 фото 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Конец рабочего дня пятницы, 27 апреля, жители компактно вписанной в старые дворики Самары высотки на Садовой запомнят надолго. Дом десятиэтажный, квартир в нем всего 18. В момент, когда на 10 этаже рванул газ или, используя терминологию МЧС, произошел хлопок, жильцы многих квартир были дома. Звук был глухой, словно с крыши дома упала большая масса снега. И почти сразу — открытое пламя из окна.
Только потом жильцы заметили, что вокруг их миниатюрного, «стройного» дома раскидало осколки стекол, москитные сетки, строительные конструкции. После первого шока — звонок в МЧС. Через несколько минут во двор начали заезжать первые пожарные машины. Что увидели и как работали сотрудники МЧС? Кого, кроме людей, спасали? И до какого этажа «достает» автолестница?
Стрела автолестницы взмыла ввысь
Действовать нужно было молниеносно
К счастью, застройщик дома позаботился о легком доступе к пожарному гидранту
С огнем справились быстро
Жильцы получали оперативную информацию в штабе пожаротушения
Постоянная связь — одно из необходимых условий работы пожарных
Прибыли медики
В «нехорошей» квартире видно уже только дым  Дворик дома — очень небольшой
Подъезд уютный, с живыми растениями
Четвероногие питомцы — тоже живые души
Шикарный рыжик
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