Хлопок и пожар в высотке на Садовой в 15 фото

Конец рабочего дня пятницы, 27 апреля, жители компактно вписанной в старые дворики Самары высотки на Садовой запомнят надолго. Дом десятиэтажный, квартир в нем всего 18. В момент, когда на 10 этаже рванул газ или, используя терминологию МЧС , произошел хлопок, жильцы многих квартир были дома. Звук был глухой, словно с крыши дома упала большая масса снега. И почти сразу — открытое пламя из окна.

Только потом жильцы заметили, что вокруг их миниатюрного, «стройного» дома раскидало осколки стекол, москитные сетки, строительные конструкции. После первого шока — звонок в МЧС. Через несколько минут во двор начали заезжать первые пожарные машины. Что увидели и как работали сотрудники МЧС? Кого, кроме людей, спасали? И до какого этажа «достает» автолестница?

Стрела автолестницы взмыла ввысь

Действовать нужно было молниеносно

К счастью, застройщик дома позаботился о легком доступе к пожарному гидранту

С огнем справились быстро

Жильцы получали оперативную информацию в штабе пожаротушения

Постоянная связь — одно из необходимых условий работы пожарных

Прибыли медики

В «нехорошей» квартире видно уже только дым Дворик дома — очень небольшой

Подъезд уютный, с живыми растениями

Четвероногие питомцы — тоже живые души

Шикарный рыжик