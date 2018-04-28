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Под Калининградом при взрыве мины погиб ребенок
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Под Калининградом при взрыве мины погиб ребенок 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Newsru.com
При взрыве мины на бывшем полигоне Калининграда скончался ребенок. Трагедия произошла в поселке Корнево Багратионовского городского округа, на территории заброшенного военного полигона. Сообщается, что дети играли на месте происшествия, в результате взрыва минометной мины погиб один ребенок, еще двое пострадали.
«В ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно боеприпас, лежавший на земле, который взорвался. По предварительным данным, 11-летний мальчик погиб на месте», — цитирует сообщение регионального управления Следственного комитета РБК.
Две пострадавшие девочки сейчас находятся в больнице.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Известно, что сейчас территория бывшего полигона находится в частной собственности.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в поселке Кемеровской области на детей обрушились конструкции здания. Трагедия произошла в поселке Благодатный. Сообщается, что рухнули части неэксплуатируемого здания. Согласно предварительным данным, под завалами оказались двое подростков. 14-летняя девочка погибла на месте, мальчика увезли в больницу с травмами.
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