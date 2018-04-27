Из-за коммунальной аварии 65 домов остались без воды в районе Дома обороны

Тюмени из-за порыва 65 домов остались без воды. Коммунальная авария произошла в районе Дома обороны сегодня, 27 апреля, около 16 часов.

— Подрядная организация, выполняющая работы по строительству коллектора, повредила магистральный водопровод. Воду оперативно перекрыли, восстановят подачу после 21:00, — рассказал 72.ru Иван Камельских, пресс-секретарь тюменского водоканала.

Это уже второе масштабное отключение воды в Тюмени за сутки. Минувшей ночью без воды остались более 200 домов на Лесобазе. Там поломку устранили днем.