Ребенок погиб под Калининградом при взрыве боеприпаса

Калининградские следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели мальчика на территории бывшего военного полигона в Багратионовском районе. Школьник погиб в результате взрыва боеприпаса, передает ТАСС

управлении СК отметили, что в результате инцидента также пострадали две девочки 2007 и 2012 года рождения. Минометную мину дети нашли, играя на территории бывшего полигона.

"В ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно, боеприпас, лежавший на земле. Он взорвался. Предварительно, 12-летний мальчик погиб на месте происшествия, еще двое детей получили осколочные ранения", — рассказали в ведомстве.