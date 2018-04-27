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Ребенок погиб под Калининградом при взрыве боеприпаса
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Ребенок погиб под Калининградом при взрыве боеприпаса 

ТВ Центр 53 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Калининградские следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели мальчика на территории бывшего военного полигона в Багратионовском районе. Школьник погиб в результате взрыва боеприпаса, передает ТАСС.
В управлении СК отметили, что в результате инцидента также пострадали две девочки 2007 и 2012 года рождения. Минометную мину дети нашли, играя на территории бывшего полигона.
"В ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно, боеприпас, лежавший на земле. Он взорвался. Предварительно, 12-летний мальчик погиб на месте происшествия, еще двое детей получили осколочные ранения", — рассказали в ведомстве.
Уполномоченная по правам ребенка по Калининградской области Ирина Ткаченко уже взяла ситуацию под личный контроль и выехала на место происшествия. Власти Багратионовского района пообещали оказать помощь семьям, где погибли и пострадали дети.
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