Местные власти окажут помощь семье погибшего при взрыве под Калининградом мальчика 

КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Багратионовского района Калининградской области окажут материальную помощь и психологическую поддержку семье, в которой в пятницу в результате взрыва неустановленного предмета погиб 11-летний ребенок, сообщил ТАСС заместитель главы районной администрации Михаил Макаров.
"Материальная и моральная поддержка будет оказана семье в которой погиб ребенок, а также семье, где дети пострадали", — сказал он, отметив, что «сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет все определено».
Замглавы администрации уточнил, что в семье погибшего ребенка еще трое детей. «Семья вполне благополучная, хотя и неполная». Семья, где две девочки получили осколочные ранения, тоже неполная, и в ней также четверо детей. Пострадавших госпитализировали.
По информации Макарова, трагедия случилась на территории бывшего военного полигона. «Он, правда, лет 20 уже как не собственность министерства обороны, есть собственник, который выкупил у ведомства. Территория не огорожена», — отметил собеседник.
Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко, она взяла на контроль ситуацию с детьми. «Завтра лично выезжаю в район, чтобы разобраться в ситуации, будем работать с семьями. Действительно, ЧП произошло во внеучебное время, будем разбираться, как такое произошло, чтобы не допустить таких инцидентов в дальнейшем», — сказала собеседница агентства.