Местные власти окажут помощь семье погибшего при взрыве под Калининградом мальчика

"Материальная и моральная поддержка будет оказана семье в которой погиб ребенок, а также семье, где дети пострадали", — сказал он, отметив, что «сегодня состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет все определено».

Замглавы администрации уточнил, что в семье погибшего ребенка еще трое детей. «Семья вполне благополучная, хотя и неполная». Семья, где две девочки получили осколочные ранения, тоже неполная, и в ней также четверо детей. Пострадавших госпитализировали.

По информации Макарова, трагедия случилась на территории бывшего военного полигона. «Он, правда, лет 20 уже как не собственность министерства обороны , есть собственник, который выкупил у ведомства. Территория не огорожена», — отметил собеседник.