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На юге Волгограда крупный пожар подобрался вплотную к домам
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На юге Волгограда крупный пожар подобрался вплотную к домам 

v1.ru 35 минут назад
Фото: v1.ru
В Кировском районе Волгограда сильный пожар вплотную подошел к частным домам, расположенным на улице Воронкова. По словам местных жителей высокая стена огня поднялась в зарослях камыша и быстро перекинулась в сторону частного сектора.
— Огонь быстро распространяется и уже вплотную приблизился к зданию автомастерской и к жилым домам, — сообщили V1.ru местные жители. — На месте уже работают пожарные.
На видеокадрах сделанных волгоградцами, видно, что огонь дествительной бушует возле одноэтажного сдания. По вредварительным данным, никто из людей не пострадал.
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