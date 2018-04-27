На юге Волгограда крупный пожар подобрался вплотную к домам

В Кировском районе Волгограда сильный пожар вплотную подошел к частным домам, расположенным на улице Воронкова. По словам местных жителей высокая стена огня поднялась в зарослях камыша и быстро перекинулась в сторону частного сектора.

— Огонь быстро распространяется и уже вплотную приблизился к зданию автомастерской и к жилым домам, — сообщили V1.ru местные жители. — На месте уже работают пожарные.

На видеокадрах сделанных волгоградцами, видно, что огонь дествительной бушует возле одноэтажного сдания. По вредварительным данным, никто из людей не пострадал.