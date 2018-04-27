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Как обойтись без пожаров? В ЮФО закрыли более 40 торговых центров
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Как обойтись без пожаров? В ЮФО закрыли более 40 торговых центров 

АиФ Адыгея 49 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Какие задачи?
Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов обозначил перед территориальными органами власти задачи по противопожарной безопасности.
В режиме видеоселектора он провёл заседание, посвящённое вопросам повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере противопожарной безопасности.
В работе заседания принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, главный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Республике Адыгея Сергей Дрокин, а также руководители республиканской прокуратуры и управления МЧС по РА.
В. Устинов напомнил участникам мероприятия о прошлогодних пожарах в Волгоградской и Ростовской областях, где погибли люди, а причинённый материальный ущерб исчисляется миллиардами рублей.
— Не раз отмечалось, что в регионах не действуют общественные формирования противопожарной направленности, слабо ведётся информационная и профилактическая работа с населением. Последнее актуально сейчас, в преддверии массового сжигания стерни. Нельзя забывать о принципиальном применении административной ответственности к виновникам поджогов, — подчеркнул полпред президента России в ЮФО.
Что проверяют?
О складывающейся ситуации по противопожарной безопасности в регионах ЮФО доложили начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер, начальник Департамента лесного хозяйства по ЮФО Пётр Костенич, заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть, руководители Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.
Было отмечено, что после кемеровской трагедии в ходе проверок на предмет нарушений противопожарной безопасности в суды ЮФО направлено 106 дел, более 40 торговых центров закрыто.
В. Устинов потребовал жёстко пресекать нарушения и инициировать процедуру закрытия таких объектов, избегая волокиты. Отдельно была подчёркнута важность профилактической и разъяснительной работы по всем вопросам противопожарной безопасности.
В ходе заседания было озвучено, что в Адыгее федеральное финансирование на защиту от пожаров с начала года увеличилось на 19%.
По информации Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, во всех муниципалитетах проходит проверка более 700 объектов с массовым пребыванием людей. На сегодняшний день проведено 47 учений с участием 9 тыс. человек. По выявленным нарушениям выписаны предписания. На прошедшем в начале месяца правительственном совещании глава Адыгеи поставил задачи по строгому контролю за устранением нарушений на объектах с массовым пребыванием людей.
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