Территорию у жилого дома на Выучейского оцепили из-за муляжа гранаты

Сообщение о возможно взрывоопасной находке поступило около 14 часов в областную службу спасения. Гранату на улице Выучейского обнаружили гулявшие рядом дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Архангельской области.

— Предмет, похожий на гранату РГД-5, нашли между домами 28 и 30 на Выучейского местные мальчишки. Ближайшая территория была оцеплена оперативными службами. Прибывшие взрывотехники осмотрели находку. Со слов специалистов ОМОН — это учебный муляж гранаты, не представляющий никакой угрозы, — пояснили в пресс-службе ведомства.