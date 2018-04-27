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Территорию у жилого дома на Выучейского оцепили из-за муляжа гранаты
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Территорию у жилого дома на Выучейского оцепили из-за муляжа гранаты 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сообщение о возможно взрывоопасной находке поступило около 14 часов в областную службу спасения. Гранату на улице Выучейского обнаружили гулявшие рядом дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Архангельской области.
— Предмет, похожий на гранату РГД-5, нашли между домами 28 и 30 на Выучейского местные мальчишки. Ближайшая территория была оцеплена оперативными службами. Прибывшие взрывотехники осмотрели находку. Со слов специалистов ОМОН — это учебный муляж гранаты, не представляющий никакой угрозы, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Находка была изъята для дальнейшей утилизации.
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