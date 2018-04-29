Ещё
В Крыму ввели особый противопожарный режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму ввели особый противопожарный режим 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
На территории Крыма ввели особый противопожарный режим, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на сайт МЧС региона.
Соответствующее постановление выпустил совет министров республики.
«Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», — отмечается в документе.
Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, объектов показа и эколого-просветительских объектов на территории особо охраняемых природных зон и лесного фонда.
Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных и газосварочных работ, использование открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим с 15 апреля.
RT на русском: последние новости
В Екатеринбурге горит здание на площади 600 квадратных метров В МЧС сообщили о возгорании резервуара с нефтепродуктами в Смоленской области В Баку произошёл пожар в башне Trump Tower
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно91
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами604
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ278
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына62
Трамп обвинил Путина в хаосе121
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение