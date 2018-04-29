В Крыму ввели особый противопожарный режим

На территории Крыма ввели особый противопожарный режим, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на сайт МЧС региона.

Соответствующее постановление выпустил совет министров республики.

«Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день», — отмечается в документе.

Исключение — сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, объектов показа и эколого-просветительских объектов на территории особо охраняемых природных зон и лесного фонда.

Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных и газосварочных работ, использование открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.