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В Ростове полыхала проводка на мосту напротив главного автовокзала
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В Ростове полыхала проводка на мосту напротив главного автовокзала 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 27 апреля, загорелась проводка на мосту через реку Темерник между улицей Красноармейской и Привокзальной площадью. Запись с места происшествия опубликовала в социальных сетях очевидец. На видео видно, как полыхает проводка, а вместе с ней и камыш. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Как сообщили свидетели ЧП, спасатели регулировали движение на мосту и просили водителей объезжать опасный участок.
— Сообщение о пожаре поступило в 17 часов. В 15:19 удалось потушить открытое горение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. — В тушении участвовали две спецмашины.
Главный железнодорожный вокзал работает в штатном режиме, происшествие не повлияло на регистрацию пассажиров и график движения поездов, сообщили в пресс-службе СКЖД.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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