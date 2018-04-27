В Ростове полыхала проводка на мосту напротив главного автовокзала

Сегодня, 27 апреля, загорелась проводка на мосту через реку Темерник между улицей Красноармейской и Привокзальной площадью. Запись с места происшествия опубликовала в социальных сетях очевидец. На видео видно, как полыхает проводка, а вместе с ней и камыш. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Как сообщили свидетели ЧП, спасатели регулировали движение на мосту и просили водителей объезжать опасный участок.

— Сообщение о пожаре поступило в 17 часов. В 15:19 удалось потушить открытое горение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. — В тушении участвовали две спецмашины.

Главный железнодорожный вокзал работает в штатном режиме, происшествие не повлияло на регистрацию пассажиров и график движения поездов, сообщили в пресс-службе СКЖД.