Московские спасател провели Всероссийские открытые уроки по ОБЖ в столичных школах

На встречу с воспитанниками Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 52 в Северном округе Москвы для проведения открытого урока пришли представители Управлений по САО Департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по городу Москве, пожарные 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве и спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы.

Московские спасатели и представители столичного главка МЧС провели занятие для ребят, которые от рождения лишены слуха и общаются с помощью жестов, поэтому специалистам потребовалась помощь сурдопереводчика. Мероприятие получилось масштабным. Присутствовали более 240 ребят и часть педагогического коллектива.

Школьникам рассказали о правилах пожарной безопасности. С интересом воспитанники школы-интерната разгадывали загадки, смотрели увлекательный мультфильм о том, как невнимательность может привести к возгоранию в доме.

Детскому восторгу не было границ, когда перед ними появился настоящий пожарный в полном боевом обмундировании. Он рассказал ребятам о деталях одежды огнеборца, помог желающим примерить шлем, краги и боевку. Он напомнил ребятам, что телефон пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона: для всех операторов — 101). И это неслучайно. Ведь раньше все телефоны были дисковыми. Нуль и единица располагались по краю диска. Поэтому набрать 01 можно было быстро и даже в темноте. Для ребят это стало небольшим открытием.

Во дворе, на площадке школы-интерната, всех участников мероприятия ждал сюрприз — пожарная автоцистерна. Ребята смогли посидеть в кабине спецавтомобиля, подняться по лестнице. Им показали аварийно-спасательный инструмент и пожарно-техническое вооружение. Самые любопытные попробовали свои силы в подаче воды с помощью настоящего пожарного ствола, примерили спасательное устройство «Феникс». Мероприятие было полезным и очень познавательным для детей.