В Крыму запретили посещение лесов на 21 день из-за чрезвычайной ситуации

Совмин Республики Крым постановлением № 209 ввёл ограничение на пребывание граждан в лесах сроком на 21 день. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике.

В связи с тем, что на полуострове в большинстве районов установлен наивысший 5-й класс пожарной опасности, для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, вводится ограничение на посещение гражданами лесов и въезда в них транспорта на 21 день.

Разрешён сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путёвкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда, пребывание граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с действующим законодательством.

Строго запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, газосварочных работ.

Будет организовано патрулирование горнолесных массивов специалистами противопожарной службы и пожарной охраны МЧС , сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов РК, муниципальными органами власти и волонтёрами.

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.