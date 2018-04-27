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Есть угроза жизни: в Ялте закрыли два торговых центра и кинотеатр
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Есть угроза жизни: в Ялте закрыли два торговых центра и кинотеатр 

РИА Новости Крым 24 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Ялтинский городской суд приостановил деятельность кинотеатр Спартак", а также торговые центры «Дом торговли» и «Конфетти». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки в этих объектах были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Так, установлено, что в кинотеатре не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами вытяжной противодымной вентиляции, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, эвакуационные выходы не соответствуют стандартам.
"Ввиду выявленных нарушений противопожарного законодательства, которыми создается угроза жизни и здоровью посетителей, прокурор города направил исковые заявления в суд о запрете деятельности торговых центров и кинотеатра до полного устранения нарушений… Суд принял дело к рассмотрению, удовлетворив ходатайство о приостановлении деятельности объектов", — констатировали в ведомстве.
Проверки во всех ТРЦ и местах массового скопления людей в Крыму начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта, и унес жизни 60 человек. По числу жертв этот пожар один из крупнейших в России за 100 лет.
Проверки мест массового скопления людей в Крыму начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар в четырехэтажном здании произошел 25 марта, он унес жизни 60 человек.
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