В Управлении МЧС вручили награду герою из Восточного округа

Торжественное награждение жителя района Богородское Василия Аврамкова, который, рискуя жизнью, вытащил пожилого соседа из горящей квартиры, состоялось в управлении МЧС по ВАО.

На минувшей неделе в жилом доме по адресу: г. Москва, 4-ая Гражданская улица, дом 43, корпус 4, район «Богородское» Восточного административного округа в одной из квартир произошел пожар. Василий Аврамков, один из жильцов с верхнего этажа, самостоятельно предпринял меры для спасения 78-летнего пенсионера, находившегося в горящей квартире. К прибытию пожарных Василию удалось вытащить пострадавшего из задымленной комнаты и передать его прибывшим сотрудникам 18 пожарно-спасательной части Восточного округа Москвы . Эвакуировав спасенного в безопасное место, пожарные приступили к тушению огня и в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

За неоценимую помощь в спасении человеческой жизни, проявленное мужество и героизм Первый заместитель начальника Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Василий Чебурков в торжественной обстановке вручил неравнодушному жителю района «Богородское» Василию Аврамкову благодарность и памятные подарки.

Выразив искреннюю признательность, первый заместитель начальника Управления предложил перейти к пресс-ланчу. Журналистам газеты «Восточный Округ» представилась возможность пообщаться лично с Василием Аврамковым, а также обсудить важные и актуальные вопросы пожарной безопасности в быту. Затем для гостей провели экскурсию в 12 пожарно-спасательной части.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО