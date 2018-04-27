В Кировской области девятиклассница спасла из горящего дома пять семей

Алена Хлыбова спасла из горящего деревянного дома пять семей, в том числе многодетных, и одиноких пенсионеров. Об это сообщили в ГУ МЧС по Кировской области

Возвращаясь из школы домой, Алена Хлыбова увидела, что горит родной дом. Она тут же с мобильного телефона позвонила по «101» в пожарную часть и сообщила о происшествии.

Огонь на её глазах стремительно распространялся по горючим конструкциям. Девушка, рискуя жизнью, вбежала в квартиру и разбудила спящего отца, затем оповестила всех соседей. Огонь распространялся так быстро, что спустя считанные секунды после того, как из дома выбежали люди, пути эвакуации были охвачены огнем и едким дымом, рушились строительные конструкции.

К счастью, благодаря быстрым и правильным действиям Алены Хлыбовой, никто не пострадал. Рискуя своей жизнью, она спасла не только отца, но и всех соседей, среди которых — многодетные семьи и одинокие пенсионеры.

Сейчас решается вопрос о представлении отважной девушки к ведомственной награде.

Фото — ГУ МЧС по Кировской области