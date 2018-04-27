Ещё
В Кировской области девятиклассница спасла из горящего дома пять семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кировской области девятиклассница спасла из горящего дома пять семей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Алена Хлыбова спасла из горящего деревянного дома пять семей, в том числе многодетных, и одиноких пенсионеров. Об это сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Пожар произошёл в пгт. Верхошижемье 23 апреля днём.
Возвращаясь из школы домой, Алена Хлыбова увидела, что горит родной дом. Она тут же с мобильного телефона позвонила по «101» в пожарную часть и сообщила о происшествии.
Огонь на её глазах стремительно распространялся по горючим конструкциям. Девушка, рискуя жизнью, вбежала в квартиру и разбудила спящего отца, затем оповестила всех соседей. Огонь распространялся так быстро, что спустя считанные секунды после того, как из дома выбежали люди, пути эвакуации были охвачены огнем и едким дымом, рушились строительные конструкции.
К счастью, благодаря быстрым и правильным действиям Алены Хлыбовой, никто не пострадал. Рискуя своей жизнью, она спасла не только отца, но и всех соседей, среди которых — многодетные семьи и одинокие пенсионеры.
Сейчас решается вопрос о представлении отважной девушки к ведомственной награде.
Фото — ГУ МЧС по Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
Правительство: Возгорание на полигоне в Орловском районе ликвидировано В Слободском районе сгорел частный жилой дом: погибла женщина СМИ: В камере питерского СИЗО пытали, изнасиловали, а потом убили предпринимателя, работавшего над заказом Минобороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию592
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»85
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение