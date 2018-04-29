В Петербурге мотоциклист серьезно пострадал в ДТП

Серьезная авария произошла в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга . На автомобильной дороге столкнулись иномарка и мотоцикл, передает «НьюИнформ».

Виновником аварии стал водитель автомобиля иностранного производства.

Отмечается, что мужчина управлявший автомобилем Volkswagen Caravelle, совершил поворот налево не убедившись в безопасности своего маневра. В результате действий водителя произошло серьезное столкновение.

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. Скорая медицинская помощь, прибывшая на место инцидента, эвакуировала пострадавшего.