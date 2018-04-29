В Петербурге мотоциклист серьезно пострадал в ДТП 

Серьезная авария произошла в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На автомобильной дороге столкнулись иномарка и мотоцикл, передает «НьюИнформ».
Виновником аварии стал водитель автомобиля иностранного производства.
Отмечается, что мужчина управлявший автомобилем Volkswagen Caravelle, совершил поворот налево не убедившись в безопасности своего маневра. В результате действий водителя произошло серьезное столкновение.
Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. Скорая медицинская помощь, прибывшая на место инцидента, эвакуировала пострадавшего.