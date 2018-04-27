В Невском районе Петербурга горит склад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Пожар возник в пятницу на складе в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления МЧС

"На Хрустальной улице, 31 произошел пожар в складских помещениях на площади 100 кв. м. Уровень сложности пожара №1 БИС", — сказали в пресс-службе.

Рядом с местом пожара находится автосалон. Информация о пострадавших пока не поступала.

В пресс-службе администрации Невского района ТАСС сообщили, что на Хрустальной улице горит автосервис, на место выехал замглавы местной администрации. Очевидцы сообщают, что на месте ЧП наблюдается сильный дым.