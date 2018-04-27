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В Невском районе Петербурга горит склад
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В Невском районе Петербурга горит склад 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу на складе в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
"На Хрустальной улице, 31 произошел пожар в складских помещениях на площади 100 кв. м. Уровень сложности пожара №1 БИС", — сказали в пресс-службе.
Рядом с местом пожара находится автосалон. Информация о пострадавших пока не поступала.
В пресс-службе администрации Невского района ТАСС сообщили, что на Хрустальной улице горит автосервис, на место выехал замглавы местной администрации. Очевидцы сообщают, что на месте ЧП наблюдается сильный дым.
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