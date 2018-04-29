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В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП
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В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Серьезная авария произошла вечером субботы, 28 апреля, в Московском районе Петербурга, пострадали два человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
На Московском проспекте, в районе дома 200, столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Ford Transit.
Причины столкновения остаются неизвестными.
Машины ехали в попутном направлении, и, по предварительной версии, причиной ДТП могло стать неудачное перестроение одной из машин.
В результате ДТП пострадали две женщины: 31-летняя женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести, а ее 64-летняя пассажирка находилась в тяжелом состоянии.
Обеих пострадавших доставили в больницу.
По факту аварии ведется проверка.
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