В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП

Серьезная авария произошла вечером субботы, 28 апреля, в Московском районе Петербурга , пострадали два человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На Московском проспекте, в районе дома 200, столкнулись автомобили Toyota RAV4 и Ford Transit.

Причины столкновения остаются неизвестными.

Машины ехали в попутном направлении, и, по предварительной версии, причиной ДТП могло стать неудачное перестроение одной из машин.

В результате ДТП пострадали две женщины: 31-летняя женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести, а ее 64-летняя пассажирка находилась в тяжелом состоянии.

Обеих пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии ведется проверка.