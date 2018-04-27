В Тольятти волонтеры высадили более 25 тысяч сосен 

Акция проходит в рамках социально-экологического проекта «Восстановление лесов Самарской области». При хорошей приживаемости массив будет способен поглощать до 240 тонн пыли в год. Сосны высаживали студенты, сотрудники предприятий города и представители общественных организаций — всего 250 добровольцев. Такие экологические акции проходят ежегодно по всему региону уже шесть лет. Жители губернии заботятся об экологии и восстанавливают сгоревшие в 2010 году леса. Тогда только в районе Тольятти от огня погибло 2 тысячи га хвойных насаждений.