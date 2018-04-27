Ещё
На площади Маркса эвакуировали пассажиров троллейбуса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На площади Маркса эвакуировали пассажиров троллейбуса 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 27 апреля пассажиров эвакуировали из троллейбуса на площади Маркса из-за забытой сумки со спортивной формой.
Сообщение о подозрительном предмете в салоне поступило в полицию около 18:00, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Выезжали на место сотрудники [отдела] полиции № 7 «Ленинский», кинолог с собакой на месте работал. Естественно, пассажиров из салона эвакуировали, обследование произвели, выяснилось, что предмет не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Это оказалась сумка, в которой находилась спортивная форма», — рассказали в областной полиции.
В пресс-службе уточнили, что владелец сумки ещё не найден. Чтобы забрать свои вещи, ему нужно обратиться в полицию Ленинского района.
ngs.ru: последние новости
Посетителей Ленинского ЗАГСа эвакуировали из-за дыма На площади Маркса загорелся дом: из окна вырывается пламя Улицу Дуси Ковальчук затянуло дымом со стройплощадки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию592
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»85
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение