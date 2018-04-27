На площади Маркса эвакуировали пассажиров троллейбуса

Вечером 27 апреля пассажиров эвакуировали из троллейбуса на площади Маркса из-за забытой сумки со спортивной формой.

«Выезжали на место сотрудники [отдела] полиции № 7 «Ленинский», кинолог с собакой на месте работал. Естественно, пассажиров из салона эвакуировали, обследование произвели, выяснилось, что предмет не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Это оказалась сумка, в которой находилась спортивная форма», — рассказали в областной полиции.

В пресс-службе уточнили, что владелец сумки ещё не найден. Чтобы забрать свои вещи, ему нужно обратиться в полицию Ленинского района.