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Три торговых центра закрывают в Нижнем Новгороде
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Три торговых центра закрывают в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Работа трех торговых центров в Нижнем Новгороде будет приостановлена в связи с многочисленными нарушениями. Об этом корреспоненту ИА «В городеN» сообщили в региональном МЧС.
Речь идет о двух торговых центрах на Московском шоссе — «Рио» и «Шайба», а также будет закрыт ТЦ «Открытый материк» на улице Ларина в Приокоском районе. Решение о приостановке деятельности этих объектов было принято по результатом проверок, в том числе и на предмет пожарной безопасности.
Представители МЧС, прокуратуры и службы судебных приставов 27 апреля выехали в эти торговые центры для оформления соответствующих документов. В МЧС отметили, что закрыть их планируется с 27, либо с 28 апреля.
Ранее сообщалось, что из-за нарушений правил пожарной безопасности предложено закрыть в регионе 23 торговых центра.
Напомним, торговый центр «Звезда» закрыли в Нижнем Новгороде.
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