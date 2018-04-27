Три торговых центра закрывают в Нижнем Новгороде

Работа трех торговых центров в Нижнем Новгороде будет приостановлена в связи с многочисленными нарушениями. Об этом корреспоненту ИА «В городеN» сообщили в региональном МЧС

Речь идет о двух торговых центрах на Московском шоссе — «Рио» и «Шайба», а также будет закрыт ТЦ «Открытый материк» на улице Ларина в Приокоском районе. Решение о приостановке деятельности этих объектов было принято по результатом проверок, в том числе и на предмет пожарной безопасности.

Представители МЧС, прокуратуры и службы судебных приставов 27 апреля выехали в эти торговые центры для оформления соответствующих документов. В МЧС отметили, что закрыть их планируется с 27, либо с 28 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за нарушений правил пожарной безопасности предложено закрыть в регионе 23 торговых центра.

Напомним, торговый центр «Звезда» закрыли в Нижнем Новгороде.