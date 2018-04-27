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В Курске горел военный склад
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В Курске горел военный склад 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Жители улицы Звёздной сообщили о пожаре на территории бывшей воинской части
Вечером 26 апреля в районе улицы Звёздной местные жители заметили густой дым, который шёл с территории, ранее принадлежавшей одной из воинских частей Курска, сообщает 46 ТВ. По словам очевидцев к месту происшествия были направлены около 5 пожарных автомобилей. В скором времени пожар был ликвидирован.
Кроме того, источник сообщает, что 2 дня назад здесь горели автомобильные покрышки. Приезжали три пожарных расчета, но не заезжали на территорию, огороженную колючей проволокой.
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