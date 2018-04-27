В Курске горел военный склад

Жители улицы Звёздной сообщили о пожаре на территории бывшей воинской части

Вечером 26 апреля в районе улицы Звёздной местные жители заметили густой дым, который шёл с территории, ранее принадлежавшей одной из воинских частей Курска , сообщает 46 ТВ. По словам очевидцев к месту происшествия были направлены около 5 пожарных автомобилей. В скором времени пожар был ликвидирован.

Кроме того, источник сообщает, что 2 дня назад здесь горели автомобильные покрышки. Приезжали три пожарных расчета, но не заезжали на территорию, огороженную колючей проволокой.