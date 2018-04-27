В СКФО определили лучшую спасательную команду по ликвидации последствий ДТП

ЧЕРКЕССК , 27 апреля. / ТАСС /. Пожарные Карачаево-Черкесии стали лучшим подразделением Северного Кавказа на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП, сообщается в пятницу на сайте Южного регионального центра МЧС.

" [Пожарные и спасатели] первыми прибывают на место ДТП, и от их профессионализма, слаженности в работе зависят жизнь и здоровье людей, попавших в аварию. Поэтому соревнования призваны проверить уровень профессиональной подготовки, обменяться опытом проведения аварийно-спасательных работ и нацелить на совершенствование навыков спасения и оказания первой помощи. По итогам соревнований первое место заняла сборная команда Карачаево-Черкесской Республики. На втором — сборная Дагестана , а третье место досталось Ставропольскому краю ", — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС замначальника отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ карачаево-черкесского ГУ МЧС Руслан Матиев, сначала соревнования прошли между подразделениями республики, и лучший результат показали пожарные регионального центра — Черкесска. Этот же гарнизон представлял республику на окружных соревнованиях в прошлом году, и также был признан лучшим.

Матиев пояснил, что на соревнованиях пожарным нужно как можно быстрее и качественнее выполнить свою работу. Тренировки перед окружными соревнованиями в республике не проходили — пожарные показали то, чему научились за время работы при реальных ДТП и на регулярных внутренних учениях.

"В реальных условиях необходимо максимально обеспечить безопасность пострадавших: исключить возгорание автомобиля, помочь ему выбраться из автомобиля — деблокировать, передать медикам. Различия небольшие — например, в реальных условиях мы используем автоцистерну [для тушения пожара в автомобиле], а здесь предлагается огнетушитель", — добавил собеседник.