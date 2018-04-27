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Лучшими в СКФО по ликвидации последствий ДТП стали пожарные из Карачаево-Черкесии
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Лучшими в СКФО по ликвидации последствий ДТП стали пожарные из Карачаево-Черкесии 

«Это Кавказ» 1 час назад
Пожарные из Карачаево-Черкесии стали лучшим подразделением Северного Кавказа на окружном первенстве по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП.
«По итогам соревнований первое место заняла сборная команда Карачаево-Черкесской Республики. На втором — сборная Дагестана, а третье место досталось Ставропольскому краю», — сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.
Так как при ДТП на место происшествия первыми прибывают пожарные и спасатели, на таких соревнованиях проверяется уровень их профессиональной подготовки, уточнили в ведомстве.
Как рассказал ТАСС заместитель начальника отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Карачаево-Черкесии Руслан Матиев, первый этап соревнований проводился между подразделениями республики. Показавшие лучший результат пожарные Черкесска представили республику на окружных соревнованиях. В 2017 году они также заняли первое место.
«В реальных условиях необходимо максимально обеспечить безопасность пострадавших: исключить возгорание автомобиля, помочь ему выбраться из автомобиля — деблокировать, передать медикам. Различия небольшие — например, в реальных условиях мы используем автоцистерну [для тушения пожара в автомобиле], а здесь предлагается огнетушитель», — рассказал Матиев о ходе соревнований.
Команда пожарных из Черкесска будет представлять Северный Кавказ на всероссийских соревнованиях в Москве.
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