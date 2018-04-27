Лучшими в СКФО по ликвидации последствий ДТП стали пожарные из Карачаево-Черкесии

Пожарные из Карачаево-Черкесии стали лучшим подразделением Северного Кавказа на окружном первенстве по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП.

«По итогам соревнований первое место заняла сборная команда Карачаево-Черкесской Республики. На втором — сборная Дагестана , а третье место досталось Ставропольскому краю », — сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС.

Так как при ДТП на место происшествия первыми прибывают пожарные и спасатели, на таких соревнованиях проверяется уровень их профессиональной подготовки, уточнили в ведомстве.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Карачаево-Черкесии Руслан Матиев, первый этап соревнований проводился между подразделениями республики. Показавшие лучший результат пожарные Черкесска представили республику на окружных соревнованиях. В 2017 году они также заняли первое место.

«В реальных условиях необходимо максимально обеспечить безопасность пострадавших: исключить возгорание автомобиля, помочь ему выбраться из автомобиля — деблокировать, передать медикам. Различия небольшие — например, в реальных условиях мы используем автоцистерну [для тушения пожара в автомобиле], а здесь предлагается огнетушитель», — рассказал Матиев о ходе соревнований.