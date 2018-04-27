В Хабаровском крае могут закрыть десятки ТЦ из-за выявленных нарушений

Хабаровском крае могут закрыть десятки торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за результатов проверок пожарной безопасности.

Промежуточные итоги подвели руководители прокуратуры региона, представители городских и районных надзорных ведомств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам прокуроров, проверки выявили более 2 тыс. грубых нарушений. Сотрудники надзорных органов обратились в суды с 24 исками с требованием закрыть ТРЦ, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, до полного устранения замечаний.

Обращения ещё против 6 торгово-развлекательных центров готовятся к отправке в суды.