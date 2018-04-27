Ещё
В Хабаровском крае могут закрыть десятки ТЦ из-за выявленных нарушений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае могут закрыть десятки ТЦ из-за выявленных нарушений 

RT на русском 37 минут назад
Фото: RT на русском
В Хабаровском крае могут закрыть десятки торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за результатов проверок пожарной безопасности.
Промежуточные итоги подвели руководители прокуратуры региона, представители городских и районных надзорных ведомств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам прокуроров, проверки выявили более 2 тыс. грубых нарушений. Сотрудники надзорных органов обратились в суды с 24 исками с требованием закрыть ТРЦ, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, до полного устранения замечаний.
Обращения ещё против 6 торгово-развлекательных центров готовятся к отправке в суды.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.
RT на русском: последние новости
Источник сообщил о пожаре в ТЦ в Москве Дело возбуждено после гибели двух детей при пожаре в доме в Брянской области Высокопоставленный чиновник может стать фигурантом дела о пожаре в Кемерове
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию592
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»85
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение